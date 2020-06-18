Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Китай предупредил США о готовности ответить на санкции

Газета.Ruиещё 3
50 минут назад
Комментарии
Китай готов ответить на санкции и призывает США отказаться от закона о защите прав уйгуров, который предусматривает введение ограничений в отношении китайских чиновников. Об этом говорится в официальном заявлении китайского министерства иностранных дел.
Китай ответил на новые санкции США
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Целью американского закона является вмешательство во внутренние дела Китая и нанесение ущерба китайским интересам, считает МИД.
В случае, если США не откажутся от закона, Китай "будет решительно сопротивляться", указано в заявлении.
Ранее стало известно, что США приняли законопроект о введении санкций против чиновников Китая в случае притеснении уйгуров и других мусульман в Синьцзян-Уйгурском китайском автономном районе.
Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) населен одним из самых многочисленных национальных меньшинств страны — уйгурами, большинство из которых исповедуют ислам. По данным китайских властей, в Синьцзяне действуют группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.
В августе 2018 года представители ООН сообщили, что в их распоряжение поступили данные о том, что в исправительных лагерях СУАР якобы противозаконно содержатся до 1 млн уйгуров.
Комментарии
В мире,Конфликты,Азия,США,Санкции США,ООН,МИД,Китай
Главное сейчас
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress