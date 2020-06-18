Китай ответил на новые санкции США

Китай готов ответить на санкции и призывает США отказаться от закона о защите прав уйгуров, который предусматривает введение ограничений в отношении китайских чиновников. Об этом говорится в официальном заявлении китайского министерства иностранных дел

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Целью американского закона является вмешательство во внутренние дела Китая и нанесение ущерба китайским интересам, считает МИД.

В случае, если США не откажутся от закона, Китай "будет решительно сопротивляться", указано в заявлении.

Ранее стало известно, что США приняли законопроект о введении санкций против чиновников Китая в случае притеснении уйгуров и других мусульман в Синьцзян-Уйгурском китайском автономном районе.

Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) населен одним из самых многочисленных национальных меньшинств страны — уйгурами, большинство из которых исповедуют ислам. По данным китайских властей, в Синьцзяне действуют группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.