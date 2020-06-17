Заблокирован избирательный счёт противника Лукашенко

Белгазпромбанк работает с 1990 года, по 49,818% его акций принадлежат «Газпрому»
и Газпромбанку
. На протяжении почти 20 лет организацию возглавлял Виктор Бабарико, который в настоящее время претендует на пост президента Белоруссии. По его мнению, уголовные дела в отношении сотрудников банка «носят заказной политический характер». При этом Бабарико не проходит по ним ни в каком статусе. Он также сообщал, что задержания его знакомых и друзей, у которых были найдены, как он заявляет, принадлежащие ему деньги, являются не только «кампанией устрашения», но и «рейдерским захватом» банка.