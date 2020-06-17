Заблокирован избирательный счёт противника Лукашенко

Штаб оппозиционного кандидата на должность президента Белоруссии Виктора Бабарико сообщил о блокировке избирательного счёта политика. Об этом сотрудники штаба узнали при попытке заплатить из этих средств.

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Работники государственного «Беларусбанка» заявили, что все операции по счёту арестованы, передаёт РИА Новости. При этом они не предоставили никаких документов, подтверждающих этот факт.

На счету было больше 100 тысяч белорусских рублей (примерно 2,9 млн рублей). В штабе считают, что арест не позволяет в полной мере реализовать избирательные права. Там хотят пожаловаться в правоохранительные органы на неправомерность такого запрета.

При этом арест не отразится на деятельности организации.

В штабе и на пикетах по сбору подписей работают волонтёры, члены инициативных групп, не получающие какого-либо вознаграждения. Все собранные подписи будут надлежащим образом верифицированы и представлены в соответствующие избирательные комиссии, — подчеркнули в организации.

Как писал NEWS.ru, около 150 картин общей стоимостью примерно $20 млн изъято в Белоруссии в рамках уголовных дел, связанных с Белгазпромбанком. Ранее президент Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования по уголовному делу в отношении сотрудников кредитного учреждения задержано «примерно 15 человек». По итогам обысков в головном офисе банка в Минске и в ряде иных коммерческих структур изъято около $4 млн, полученных, как считает следствие, незаконным путём.

Белгазпромбанк работает с 1990 года, по 49,818% его акций принадлежат «Газпрому» Газпромбанку . На протяжении почти 20 лет организацию возглавлял Виктор Бабарико, который в настоящее время претендует на пост президента Белоруссии. По его мнению, уголовные дела в отношении сотрудников банка «носят заказной политический характер». При этом Бабарико не проходит по ним ни в каком статусе. Он также сообщал, что задержания его знакомых и друзей, у которых были найдены, как он заявляет, принадлежащие ему деньги, являются не только «кампанией устрашения», но и «рейдерским захватом» банка.

О давлении на экс-банкира говорят и в России. Как считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, белорусские госорганы хотят надавить на важных людей в руководстве банка, которые окажут влияние Бабарико.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, который занимает свой пост с 1994 года, вновь подчеркнул, что не допустит в стране переворота. Он рассказал, что «отдельные ветродуи» хотят устроить в стране «майданчик» в преддверии президентских выборов. Лукашенко заверил, что в нужное время всех приведут в чувство.