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Президента Болгарии обвинили в подглядывании за премьером в спальне

Lenta.ruиещё 2
30 минут назад
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Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обвинил президента страны Румена Радева в подглядывании за ним с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Болгарское национальное радио (БНР).
Главу Болгарии обвинили в слежке за премьером в спальне
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что ранее в соцсетях появились фотографии Борисова, отдыхающего в своей спальне.
«Президент Радев перешел границы и позволяет себе запускать дрон, чтобы снимать меня… Он довел его до террасы перед входом», — посетовал премьер на внеочредной пресс-конференции.
Как считает Борисов, компромат против него фабрикуется для того, чтобы сорвать готовящиеся правительством геостратегические проекты, в частности вступление Болгарии в еврозону и Банковский союз.
В связи с инцидентом Национальная служба охраны начала проверку появления снимков.
Конфликтная ситуация между президентом и правительством Болгарии наблюдалась еще в начале года. В феврале Радев заявил, что правительство утратило его доверие, поскольку не действует в интересах граждан и ведет к распаду государственности.
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В мире,Болгария
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