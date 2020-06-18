Главу Болгарии обвинили в слежке за премьером в спальне

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обвинил президента страны Румена Радева в подглядывании за ним с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Болгарское национальное радио (БНР).

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Отмечается, что ранее в соцсетях появились фотографии Борисова, отдыхающего в своей спальне.

«Президент Радев перешел границы и позволяет себе запускать дрон, чтобы снимать меня… Он довел его до террасы перед входом», — посетовал премьер на внеочредной пресс-конференции.

Как считает Борисов, компромат против него фабрикуется для того, чтобы сорвать готовящиеся правительством геостратегические проекты, в частности вступление Болгарии в еврозону и Банковский союз.

В связи с инцидентом Национальная служба охраны начала проверку появления снимков.