Украина засудит «шахтеров на российских танках»

Украина решила ввести в законодательство нормы об особой модели правосудия для неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей, которые будут применяться после возвращения территорий в состав страны. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников , пишет «Страна.ua».

По его словам, переходное правосудие позволит «восстановить справедливость и нарушенные права человека, привлечь к ответственности тех, кто совершал преступления». Резников считает, что большинство жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стали заложниками «оккупантов», поэтому к ним у украинской власти «не будет претензий».

Он отметил, что это предполагает внесение в законодательство процедур, позволяющих отделить «преступников» от «заложников».

«Условно, мы должны отделить так называемых "шахтеров" на российских танках, от настоящих шахтеров, которые тяжело работают и сегодня бастуют, потому что им месяцами не выплачивают зарплату. Я убежден, что вторая категория — это союзники Украины в процессе деоккупации временно оккупированных территорий», — подчеркнул он.

В ноябре 2019-го генеральная прокуратура Украины сообщила о подготовке пакета законопроектов о переходном правосудии в рамках процесса реинтеграции Донбасса.