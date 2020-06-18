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Украина решила судить «шахтеров на российских танках» в Донбассе 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Украина засудит «шахтеров на российских танках»
Фото: РИА Новости
Украина решила ввести в законодательство нормы об особой модели правосудия для неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей, которые будут применяться после возвращения территорий в состав страны. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, пишет «Страна.ua».
По его словам, переходное правосудие позволит «восстановить справедливость и нарушенные права человека, привлечь к ответственности тех, кто совершал преступления». Резников считает, что большинство жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стали заложниками «оккупантов», поэтому к ним у украинской власти «не будет претензий».
Он отметил, что это предполагает внесение в законодательство процедур, позволяющих отделить «преступников» от «заложников».
«Условно, мы должны отделить так называемых "шахтеров" на российских танках, от настоящих шахтеров, которые тяжело работают и сегодня бастуют, потому что им месяцами не выплачивают зарплату. Я убежден, что вторая категория — это союзники Украины в процессе деоккупации временно оккупированных территорий», — подчеркнул он.
В ноябре 2019-го генеральная прокуратура Украины сообщила о подготовке пакета законопроектов о переходном правосудии в рамках процесса реинтеграции Донбасса.
Разработать соответствующую систему поручил правительству президент Украины Владимир Зеленский. Она должна включать в себя механизмы возмещения ущерба мирным жителям, привлечения к ответственности преступников и «реализации права на получение правды о ходе событий конфликта», подчеркнул глава государства.
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В мире , Конфликты , Владимир Зеленский , Алексей Резников
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