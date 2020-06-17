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ВОЗ решила прекратить испытания гидроксихлорохина для борьбы с COVID-19

Вечерняя Москваиещё 10
2 часа назад
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение прекратить испытания препарата под названием гидроксихлорохин в качестве лекарства для борьбы с новым типом коронавируса. Об этом сообщила эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо.
ВОЗ прекратила испытания лекарства против COVID-19
Фото: TwitterTwitter
По ее словам, ряд исследований показывают, что лекарство не способствует снижению смертности при лечении госпитализированных пациентов с подтвержденным результатом на вирус.
— Однако хочу подчеркнуть, что это решение не представляет собой политику организации, это не рекомендация ВОЗ, — передает слова эксперта ТАСС.
Напомним, гидроксихлорохин является лекарством против малярии. В последнее время оно широко использовалось в ряде стран для лечения пациентов с коронавирусом.
Ранее в ВОЗ представили рекомендации по приему дексаметазона представили.
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В мире,ВОЗ,ИТАР-ТАСС
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