ВОЗ прекратила испытания лекарства против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) приняла решение прекратить испытания препарата под названием гидроксихлорохин в качестве лекарства для борьбы с новым типом коронавируса. Об этом сообщила эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо.
По ее словам, ряд исследований показывают, что лекарство не способствует снижению смертности при лечении госпитализированных пациентов с подтвержденным результатом на вирус.
— Однако хочу подчеркнуть, что это решение не представляет собой политику организации, это не рекомендация ВОЗ, — передает слова эксперта ТАСС.
Напомним, гидроксихлорохин является лекарством против малярии. В последнее время оно широко использовалось в ряде стран для лечения пациентов с коронавирусом.
Ранее в ВОЗ представили рекомендации по приему дексаметазона представили.