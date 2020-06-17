ВОЗ прекратила испытания лекарства против COVID-19

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Как сообщила эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо, решение об остановке испытаний связано с тем, что препарат «не способствует снижению смертности при лечении госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией».

Она подчеркнула, что прекращение испытаний не касается использования гидроксихлорохина в качестве лекарства для профилактики коронавирусной инфекции.

В конце марта президент США Дональд Трамп выступил за широкое использование гидроксихлорохина для лечения COVID-19 и заявил, что сам регулярно принимает его для профилактики.

22 мая в медицинском издании Lancet были обнародованы результаты исследования, показавшие, что гидроксихлорохин при лечении COVID-19 создает дополнительную угрозу смерти из-за осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы.