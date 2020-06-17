ВОЗ прекратила испытания лекарства против COVID-19

Как сообщила эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо, решение об остановке испытаний связано с тем, что препарат «не способствует снижению смертности при лечении госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией».
Она подчеркнула, что прекращение испытаний не касается использования гидроксихлорохина в качестве лекарства для профилактики коронавирусной инфекции.
В конце марта президент США Дональд Трамп
выступил за широкое использование гидроксихлорохина для лечения COVID-19 и заявил, что сам регулярно принимает его для профилактики.
22 мая в медицинском издании Lancet были обнародованы результаты исследования, показавшие, что гидроксихлорохин при лечении COVID-19 создает дополнительную угрозу смерти из-за осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», власти США отозвали разрешение на использование противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин для лечения пациентов с коронавирусом в больницах, признав их неэффективными при лечении COVID-19.