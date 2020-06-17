Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Меркель призвали ответить на санкции США против "Северного потока — 2"

РИА Новости
18 минут назад
Комментарии3
Комитет бундестага ФРГ по энергетике призвал правительство ФРГ подготовить предложения со стороны Германии и ЕС в ответ на санкции США против "Северного потока — 2", говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания комитета.
"На своем 78-м заседании сегодня комитет по экономике и энергетике под председательством Клауса Эрнста (левые) подробно обсудил вопрос об угрозе экстерриториальных санкций со стороны Соединенных Штатов в отношении проекта трубопровода "Северный поток — 2". На общефракционном уровне было выражено единодушное мнение, что такие экстерриториальные санкции не совместимы с международным правом и не могут быть приняты", - говорится в заявлении.
"Федеральному правительству предложено подготовить и представить предложения для соответствующего четкого ответа от Германии и Европейского союза", - отмечается в заявлении.
Комментарии3
В мире,Видео,ЕС,Соединенные Штаты,Германия
Главное сейчас
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress