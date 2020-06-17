За войсками и победой: Дуда может приехать к Трампу

Президент Польши Анджей Дуда , по данным СМИ, в ближайшее время может совершить визит в США . Ожидается, что на возможной встрече с Дональдом Трампом будет закрыт вопрос о размещении дополнительных американских военных сил в стране. Если визит состоится, его итоги могут изменить расклад польской президентской кампании.

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Президент Польши Анджей Дуда в ближайшее время может посетить Белый дом для встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает Politico, ссылаясь на информированные источники в правительствах обеих стран.

По информации издания, визит Дуды в Вашингтон может состояться уже на следующей неделе.

Если визит действительно состоится, Дуда станет первым мировым лидером, посетившим Трампа в его официальной резиденции в Вашингтоне с момента начала пандемии коронавируса.

Предположительно, главная цель встречи — обсуждение соглашения о военной базе «Форт Трамп», подразумевающее размещение дополнительных американских войск в Польше. До этого и президент, и премьер Польши выражали заинтересованность такой перспективой.

Вопрос усиления военного присутствия США в Польше поднялся после объявления о сокращении американского контингента в Германии . Отмечается, что если по крайней мере половина военных, которых выводят из Германии, разместятся в Польше, американский контингент в стране возрастет вдвое.

«Я очень надеюсь, что в результате множества переговоров, которые мы провели, и за счет демонстрации того, насколько солидными партнерами по НАТО мы являемся, часть находящихся сейчас в Германии и выводимых оттуда США солдат действительно попадет в Польшу», — отмечал глава польского кабмина Матеуш Моравецкий.

Судя по заявлениям польских и американских политиков, а также инсайдерской информации СМИ, вопрос об увеличении американского военного контингента в Польше фактически решен.

Издание Financial Times 1 июня писало, что США почти договорились с Польшей о размещении в республике дополнительного контингента войск.

По информации СМИ, общая численность американского подразделения на территории этого государства может достигнуть 5,5 тыс. человек. Как уточнили журналисты, в Польшу могут направить до 1 тыс. новых солдат. Для них построят специальный тренировочный центр. Командование выражает надежду, что это позволит «повысить качество» американской группировки, подчеркнули в статье.

Дуда уже не единожды обращался к Пентагону с просьбой увеличить военное присутствие в республике и даже обещал построить базу под названием «Форт Трамп» за $2 млрд. Вместе с тем, как отмечает издание, вопрос с финансированием увеличенной группировки пока не решен до конца.

Усиление американского присутствия в Польше чревато последствиями. Этот шаг станет нарушением Основополагающего акта Россия-НАТО, а именно положения о размещении «субстантивного» количества военных альянса вблизи российских границ. В таком случае усиление американского контингента на польской территории создаст дополнительную напряженность между НАТО и Россией, что вряд ли соответствует интересам альянса.

В Financial Times отмечают, что официально о достижении соответствующего соглашения будет объявлено во время визита президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон.

Судя по всему, эта встреча не заставит себя долго ждать.

В Белом доме возможный визит президента Польши комментировать отказались, а в посольстве Польши в США заявили, что не обладают какой-либо информацией о встрече президентов.

Уже после публикации материала Politico представитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил: «Если дойдет до такого официального приглашения, то состоится такой визит и такая встреча». При этом он подчеркнул, что Варшава такое приглашение действительно ожидает, поскольку двум лидерам есть, что обсудить.

Примечательно, что встреча двух лидеров может состояться в преддверии намеченных на 28 июня президентских выборов в Польше, на которых Дуда намерен избраться на второй срок.

В этом контексте встреча с Трампом и достижение договоренностей об увеличении американского контингента в Польше может сыграть существенную роль в президентской кампании Дуды.

В его ситуации эта поддержка может стать критической. Согласно недавнему опросу Maison&Partners, Анджей Дуда наберет большинство голосов в первом туре, но их будет недостаточно, чтобы завершить кампанию.

При этом во втором туре Дуда проигрывает обоим своим потенциальным противникам, набирая не более 42% голосов избирателей.