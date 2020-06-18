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Украину обязали разъяснить позицию по Минским соглашениям

News.ruиещё 3
18 минут назад
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Контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе потребовала от украинских властей до 19 июня официальной разъяснить позицию государства по Минским соглашениям. Украинские чиновники начали говорить о необязательности обсуждаемых с 2015 года мер.
По информации ТАСС, копию протокола заседаний контактной группы опубликовало министерство иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР).
Представить официальные предложения уполномоченного должностного лица о пределах и возможностях применения Украиной предложенного комплекса мер в качестве правовой основы для мирного политического урегулирования конфликта, — отмечено в документе.
Ранее украинский вице-премьер Алексей Резников заявил, что Киев считает Минские соглашения юридически никчёмными. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что процесс по мирному урегулированию конфликта «держится на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции лёгких».
Как писал NEWS.ru, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов предположил, что Киев хочет обнулить Минские договорённости и обвинить Россию и донбасские непризнанные республики в нежелании мира.
Минские соглашения появились в 2015 году в результате переговоров российского президента Владимира Путина, французского лидера Франсуа Олланда, канцлера Германии Ангелы Меркель и украинским главой государства Петром Порошенко.
Документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины при предоставлении гарантий русскоязычному населению Донбасса, где с 2014-го длится вооружённый конфликт.
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В мире,Украина,Видео,Дмитрий Кулеба,Алексей Резников,Олег Морозов,Франсуа Олланд,Петр Порошенко,Владимир Путин,Совет Федерации
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