Названы сроки второй вспышки коронавируса в Пекине

Возникновение второй вспышки нового коронавируса в Пекине могло фиксироваться еще в последние дни мая. Об этом в среду, 17 июня, рассказал глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу, передает РИА Новости.

«Существует вероятность того, что сроки нужно перенести на месяц назад. Здесь было уже много бессимптомных носителей и людей, болевших в легкой форме. Только это могло послужить причиной того, что было выявлено так много инфицированных», — заявил китайский чиновник.

Кроме того, коронавирус остается и позже начинает активно распространяется в загрязненной среде с повышенной влажностью.

«После определенного времени он внезапно появляется и заражает большое количество человек», — сказал специалист.

По состоянию на 17 июня в Пекине выявлено всего 37 новых случаев коронавируса, шесть человек из которых оказались бессимптомными носителями. В Китае за все время зафиксировано более 83 тысяч инфицированных. Из них 78 379 выздоровели, а 4 634 скончались от осложнений.

Ранее сообщалось, что риск новой эпидемии коронавируса в Китае очень велик. Кроме того, в Пекине не останавливается рост числа зараженных. Отмечается, что новая вспышка напоминает ситуацию в Ухане в январе. Кроме того, зарегистрированы заболевшие COVID-19 и в Токио (Япония) — это может говорить о риске повторной пандемии по всему миру.

15 июня стало известно, что новый коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине, возможно, более заразный, чем в Ухане. Управляющий рынком заявил, что SARS-CoV-2 нашли на разделочной доске, использовавшейся для нарезки импортированного лосося. Зараженную рыбу, как выяснилось позже, привезли с закрытого рынка морепродуктов «Цзиншэнь», на котором ранее зафиксировали новый очаг распространения коронавируса.