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Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года 

Российская Газета и ещё 21 58 минут назад
В хронологии распрстранения коронавируса усомнились
Фото: РИА Новости
Коронавирус начал распространяться по Италии на два месяца раньше, чем было принято считать, пишет The Guardian со ссылкой на данные Национального института здравоохранения республики.
По словам местных вирусологов, следы COVID-19 были обнаружены в образцах сточных вод, взятых в Милане и Турине еще в декабре прошлого года. Между тем, аналогичные пробы, взятые в октябре и ноябре 2019 года, были абсолютно нормальными. Результаты исследования ставят под сомнение общепринятую в научном сообществе хронологию распространения инфекции в Старом свете.
Напомним, первый официально подтвержденный случай заражения на Апеннинах был зафиксирован только в феврале. Всего с начала пандемии диагноз "пневмония нового типа" был поставлен почти 239 тысячам жителям страны, из них 34 тысячи человек скончались.
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В мире , Подготовка к учебному году , The Guardian , Италия
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