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Рядом с вокзалом в Баварии произошел взрыв 

ТАСС 1 час назад
Взрыв прогремел в среду в пустом здании рядом с вокзалом в Гюнцбурге (федеральная земля Бавария), 15 человек пострадали. Об этом сообщила местная полиция в Twitter.
"Взрыв в пустом здании на вокзале в Гюнцбурге. Вокзал в настоящее время оцеплен, на месте находятся полиция и пожарные. Полиции известно о 15 легко пострадавших", — говорится в сообщении.
По предварительной версии правоохранителей, в здании взорвался газовый баллон, однако точная причина взрыва пока не установлена. В результате инцидента повреждены несколько зданий, по информации телеканала RTL взрыв повредил около 30 автомобилей, ущерб оценивается в семизначную сумму.
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В мире , Видео , Происшествия , Бавария , Гюнцбург
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