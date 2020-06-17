Взрыв прогремел в среду в пустом здании рядом с вокзалом в Гюнцбурге (федеральная земля Бавария ), 15 человек пострадали. Об этом сообщила местная полиция в Twitter.

"Взрыв в пустом здании на вокзале в Гюнцбурге. Вокзал в настоящее время оцеплен, на месте находятся полиция и пожарные. Полиции известно о 15 легко пострадавших", — говорится в сообщении.

По предварительной версии правоохранителей, в здании взорвался газовый баллон, однако точная причина взрыва пока не установлена. В результате инцидента повреждены несколько зданий, по информации телеканала RTL взрыв повредил около 30 автомобилей, ущерб оценивается в семизначную сумму.