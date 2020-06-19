Протесты в США и COVID-19: неожиданный результат

Массовые протесты в США не привели к всплеску случаев заболевания COVID-19.

Напомним, все началось в конце мая в городе Миннеаполис . Там на улицы вышли местные жители, недовольные действиями стражей порядка. Во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда полицейский применил удушающий прием, который привел к смерти подозреваемого. Беспорядки охватили почти всю Америку.

Спустя месяц власти Миннеаполиса решили проверить здоровье тех, кто участвовал в акциях протеста, дабы выяснить, сколько человек заразились коронавирусом. Всего были протестированы почти 12 тысяч человек и только 1,8% тестов оказались позитивными.

В Нью-Йорке, где тест на SARS-CoV-2 может сделать любой желающий абсолютно бесплатно, уровень выявленных зараженных семь дней подряд не превышает трех процентов. В больницы поступает все меньше пациентов с COVID-19. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.