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Самолет Ким Чен Ына перелетел из Пхеньяна на восток страны 

Газета.Ru и ещё 1 2 часа назад
Самолет Ким Чен Ына перелетел из Пхеньяна на восток страны
Фото: РИА Новости
Спецсамолет лидера КНДР Ким Чен Ына совершил перелет из Пхеньяна на восточное побережье страны. Об этом сообщает Yonhap News.
Речь идет о реактивном самолете Ан-148, который Ким Чен Ын использует для коротких перелетов.
Кто именно находился на борту лайнера, пока неизвестно.
Отмечается, на восточном побережье КНДР, куда отправился самолет, находится город Синпхо, где, предположительно, завершается строительство новой подводной лодки с баллистическими ракетами на борту.
Ким Чен Ын уже неделю не появляется на публике на фоне обострения отношений КНДР с Южной Кореей, добавили в агентстве.
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В мире , Чен Ким , КНДР , Пхеньян
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