Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Германии объяснили нервозность Лукашенко 

Lenta.ru 51 минуту назад
В администрации президента Белоруссии сомневаются в легкой победе Александра Лукашенко на выборах главы государства. Об этом в интервью DW заявил политолог Йорг Форбриг (Joerg Forbrig), который руководит исследованиями в области Центральной и Восточной Европы в Германском Фонде Маршалла США.
По словам Форбрига, очередное переизбрание Лукашенко может быть затруднено из-за неурегулированного спора с Россией по поводу поставок нефти и газа, а также проекта политической интеграции. Также на успешный исход избирательной кампании могут повлиять экономический кризис и возросшая популярность независимых кандидатов.
«Мы видим, что Александр Лукашенко крайне болезненно реагирует на сведения о популярности своих возможных соперников. Это для него — новая ситуация, она его раздражает. Он делает резкие заявления о том, что статус-кво необходимо сохранить. Но в президентском дворце в Минске царит очень большая нервозность», — объяснил политолог.
Также он отметил, что внутри правящей верхушки Белоруссии возник раскол. «Там всегда есть свои "голуби" и "ястребы". Одни требуют жестких мер по поддержанию порядка, другие призывают к модернизации и реформам», — добавил Форбриг.
Влияние России на избирательный процесс в Белоруссии эксперт назвал незначительным. При этом, по его мнению, Кремль попытается применить набор тактик, которые позволят добиться желаемого для Москвы результата.
Ранее соперник Лукашенко на предстоящих президентских выборах Виктор Бабарико обвинил власти в том, что их действия ведут к утрате страной суверенитета. Он заявил, что за годы правления Лукашенко Белоруссия так и не стала экономически самостоятельной страной, так как ей требуется по 3-5 миллиардов долларов дотаций.
Последние новости
В захваченном казаками монастыре оказался олимпийский чемпион В захваченном казаками монастыре оказался олимпийский чемпион Дания ответила на просьбу России по «Северному потоку-2» Дания ответила на просьбу России по «Северному потоку-2» Семья погибшего в ДТП с Ефремовым водителя передумала насчет денег Семья погибшего в ДТП с Ефремовым водителя передумала насчет денег
Комментарии 2
В мире , Видео , Александр Лукашенко , Германия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков: Путина защищают «две штуки» в Кремле
Песков: Путина защищают «две штуки» в Кремле
Плещущийся у берега в Крыму дельфин подружился с псом и…
Плещущийся у берега в Крыму дельфин подружился с псом и…
Друг рассекретил еще одну трагедию Корчевникова
Друг рассекретил еще одну трагедию Корчевникова
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
51-летняя бабушка забеременела собственным внуком
51-летняя бабушка забеременела собственным внуком
Видео
Опубликовано видео драки из-за собаки в магазине
00:57
Опубликовано видео драки из-за собаки в магазине
Россиянин отбился велосипедом от медведя и попал на видео
00:59
Россиянин отбился велосипедом от медведя и попал на видео
Плещущийся у берега в Крыму дельфин подружился с псом и попал на видео
01:20
Плещущийся у берега в Крыму дельфин подружился с псом и попал на видео
Дикий кабан выпросил у россиян яблоки и попал на видео
00:58
Дикий кабан выпросил у россиян яблоки и попал на видео
Опубликовано видео задержания членов банды Басаева и Хаттаба
00:33
Опубликовано видео задержания членов банды Басаева и Хаттаба
Происшествия
Попытка ограбления подмосковного банка попала на видео
00:26
Попытка ограбления подмосковного банка попала на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео момента взрыва на границе в КНДР
00:32
Опубликовано видео момента взрыва на границе в КНДР
В мире Происшествия
Опубликовано видео предъявления обвинения маньяку из Тулуна
00:46
Опубликовано видео предъявления обвинения маньяку из Тулуна
Происшествия
Ефремова увезли на допрос
01:15
Ефремова увезли на допрос
Шоу-бизнес
Опубликовано видео корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
00:45
Опубликовано видео корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение