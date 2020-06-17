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Число случаев COVID-19 в Белоруссии превысило 56 тысяч 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Число случаев COVID-19 в Белоруссии превысило 56 тысяч
Фото: РИА Новости
Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 663 до 56032, умерли еще шесть человек, всего с начала пандемии скончались 324 пациента, сообщила в среду пресс-служба минздрава республики.
Во вторник число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии достигло 55369, а жертв — 318. Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973 инфицированных, но в последние два дня показатель суточного прироста составляет менее 700. Ранее минздрав республики заявил, что видит положительную динамику по снижению заболеваемости COVID-19. За несколько дней до этого представитель Всемирной организации здравоохранения в республике Батыр Бердыклычев заявил, что Белоруссия все еще находится в стадии локальной передачи COVID-19, что является достаточно серьезной ситуацией.
"Зарегистрированы 56032 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 778935 тестов", — говорится в сообщении пресс-службы.
Минздрав отмечает, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 324 пациента с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией".
"В Беларуси на 17 июня выздоровели и выписаны 32735 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", — отметили в пресс-службе. Это на 1462 больше, чем днем ранее.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Минздрав РФ , ВОЗ
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