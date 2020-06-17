Лукашенко принял решение по параду Победы в Москве 

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Журналисты со ссылкой на заявление посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева , отмечают, что белорусский лидер принял отправленное ему ранее приглашение.

По словам дипломата, принятое Лукашенко решение демонстрирует единое мнение "братских народов" относительно оценки "подвига советского народа".

Ранее стало известно, что 24 июня Москву посетят также главы Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Абхазии и Южной Осетии.

Глава армянского кабмина Никол Пашинян отметил, что приедет на парад Победы, если сможет вылечиться от коронавирусной инфекции. Примечательно, что украинскоий лидер Владимир Зеленский приглашения не получил.

9 мая, как сообщал «Рамблер», Лукашенко провел в Минске парад, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Белорусский лидер пришел к мнению, что пандемия коронавируса не должна помешать знаменательному событию.