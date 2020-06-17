Риск новой эпидемии коронавируса велик, вспышка инфекции в Пекине находится в стадии роста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти Китая.

CBS News в свою очередь пишет, что новая вспышка напоминает ситуацию в Ухане в январе текущего года. По словам главного эпидемиолога Китая У Цзунью, следующие несколько дней будут иметь решающее значение для понимания того, как распространяется вирус.

Уточняется, что вспышка коронавируса зафиксирована и в Токио. Это, как указывают журналисты, может говорить о риске повторной эпидемии в мире.

Ранее в июне сообщалось, что новый китайский коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке в Пекине, возможно, еще более заразен чем тот, который был найден в Ухане. Тем не менее в городе сейчас установилась высокая летняя температура, что не способствует распространению заболевания. В Китае также разработаны эффективные защитные механизмы, которые позволят успешно бороться с вирусом.

Ранее новый коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина «Синьфади». Управляющий рынком уточнил, что SARS-CoV-2 нашли на доске, которая используется для разделки импортированного лосося. Выяснилось, что зараженная рыба поступила на рынок с закрытого рынка морепродуктов Цзиншэнь, где ранее был выявлен очаг распространения вируса.