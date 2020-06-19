Число заболевших COVID-19 в Египте превысило 50 тысяч 

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Египте превысило 50 тысяч, сообщил в четверг минздрав страны.

"Зафиксированы 1218 новых положительных результатов тестов на коронавирус, они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными. За сутки от заболевания скончались 88 человек", — говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя минздрава страны Халеда Мугахеда.

Больше всего заболевших в северных провинциях Каир , Гиза, Кальюбия, отметил он. По словам Мугахеда, все новые пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусной инфекцией и получают медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ

"Общее число заболевших коронавирусом в Египте — 50 437 человек, 13 528 человек из них выздоровели и выписаны из больниц, скончались 1938 человек", — сообщил Мугахед. За сутки из больниц выписаны 387 человек.

Минздрав призвал граждан соблюдать меры безопасности и носить медицинские маски. Нарушителям грозит штраф до 4 тысяч египетских фунтов (около 255 долларов).

В Египте до конца июня действуют ограничения, связанные с коронавирусом, в том числе закрытие пляжей и парков, а также комендантский час с 20.00 до 04.00. В госучреждениях продолжается работа ограниченного числа сотрудников.

С 1 июля власти планируют возобновить авиасообщение с провинциями, где зафиксированы самые низкие показатели по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В этих же провинциях планируется с 1 июля вновь начать работу религиозных учреждений.

Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф