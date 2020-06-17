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Навальному предложили убежище на Украине 

Артём Кульша 10 минут назад
Украина предложила Навальному политическое убежище
Фото: РИА Новости
Властям Украины следует задуматься о предоставлении политического убежища российскому политику Алексею Навальному. Об этом украинский политолог Светлана Кушнир заявила в своем фейсбуке.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Навальный назвал голубчиками, продажными холуями, позором страны и людьми без совести людей, которые снялись в ролике телеканала RT о голосовании по поправкам в Конституцию России. Некоторое время спустя Следственный комитет (СК) России возбудил против него за это уголовное дело по статье «Клевета».
«Между прочим лидеру российской оппозиции (между прочим украинцу по национальности) грозит реальная статья!» — написала вчера Кушнир в фейсбуке.
По ее мнению, Кремль придрался к Навальному, потому что в видео RT снялся ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Политолог выразила уверенность, что миллионы патриотов России и Украины готовы подписаться под словами Навального, в том числе украинские националисты.
«Мы всегда ждем его в нашей свободной Украине, а властям нашей страны стоит задуматься, чтобы предоставить ему политическое убежище», — подытожила она.
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В мире , Алексей Навальный , Светлана Кушнир , СКР , Russia Today
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