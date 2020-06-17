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Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от «чеченской общины» 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Во Франции заявили об угрозе чеченцев
Фото: РИА Новости
Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции предупредила об активизации в последние годы преступной деятельности "чеченской общины" в стране и появившихся в связи с этим угрозах, сообщает издание Parisien.
Как отмечает газета, заявление ведомства было опубликовано после беспорядков во французском Дижоне.
"Столкновения в Дижоне иллюстрируют "расширение деятельности и угрозу" от чеченских преступных группировок", — пишет газета со ссылкой на доклад.
"В последние годы участились столкновения между (выходцами из Чечни — ред.) и другими общинами, в основном североафриканского происхождения… Эти конфликты часто попадают в сферу "защиты чести" или являются результатом проблем в нелегальном сегменте экономики", — говорится в докладе ведомства.
Источник отметил в беседе с изданием, что большинство из участников беспорядков являются "членами преступных организаций".
Согласно докладу, фактически, в течение нескольких лет "чеченские криминальные сети вкладывают средства в широкий спектр преступлений". Полиция также отмечает, что "на территории страны все чаще происходят демонстрации силы этими преступными группировками, которые переходят в беспрецедентное насилие".
Вот уже несколько лет "чеченское сообщество" находится под пристальным наблюдением властей, и в частности, разведывательного сообщества, пишет газета.
Отмечается, что на сегодняшний день, около 300 выходцев из Чечни во Франции зарегистрированы в реестре по предупреждению радикализации террористического характера (FSPRT).
Беспорядки в Дижоне начались в ночь на субботу и продолжались четыре ночи. Ситуация стала следствием разборок представителей общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными жителями, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши-выходца из Чечни членами банды. В результате разборок несколько человек получили травмы и ранения. Сообщалось о четырёх задержанных.
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В мире , Франция , Чеченская Республика
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