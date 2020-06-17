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В Грузии число зараженных коронавирусом достигло 888 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
В Грузии число зараженных коронавирусом достигло 888
Фото: РИА Новости
Число инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки выросло на девять человек и достигло 888, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
Во вторник в Грузии не было зафиксировано ни одного нового случая заражения.
"Число выявленных случаев инфицирования — 888, среди них выздоровел 731 человек, смертельных случаев — 14", — сказано на сайте.
В режиме карантина находятся 2710 человек, под наблюдением в стационарах — 267.
Власти Грузии сообщают, что ситуация с распространением инфекции в стране пока поддается контролю.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , ВОЗ , Грузия
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