В Грузии число зараженных коронавирусом достигло 888 

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Число инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки выросло на девять человек и достигло 888, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.

Во вторник в Грузии не было зафиксировано ни одного нового случая заражения.

"Число выявленных случаев инфицирования — 888, среди них выздоровел 731 человек, смертельных случаев — 14", — сказано на сайте.

В режиме карантина находятся 2710 человек, под наблюдением в стационарах — 267.

Власти Грузии сообщают, что ситуация с распространением инфекции в стране пока поддается контролю.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысячи человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.