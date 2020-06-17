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Чехия достигла дна в отношениях с Россией 

Павел Тиунов и ещё 1 8 минут назад
Отношения между Чехией и Россией отныне будут развиваться в позитивном ключе, поскольку двусторонняя высылка дипломатов — это своеобразное «дно», от которого необходимо «оттолкнуться и подняться вверх», заявил изданию Denkin посол Чехии в России Витезслав Пивонька.
Ранее, как сообщал «Рамблер», МИД РФ принял решение о высылке двух чешских дипломатов с территории России. Принятая мера была названа «зеркальной» в ответ на объявление чешскими властями двух российских дипломатов персонами «нон-грата». Конфликт между странами развился после того, как выяснилось, что один из послов РФ намеренно ввел в заблуждение чешские спецслужбы относительно прибытия в страну киллера, намеревавшегося отравить ядом рицином чиновников пражской администрации, ответственных за демонтаж памятника маршалу Коневу.
«Высылка в дипломатии — крайняя мера, и будем надеяться, что мы достигли пресловутого дна, от которого в будущем оттолкнемся и начнем подниматься», — заявил Пивонька.
По его словам, ответная высылка из России чешских дипломатов ознаменовала закрытие темы «рицинового дела». Он выразил надежду, что отныне отношения между странами будут развиваться во взаимовыгодном ключе.
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В мире , Видео , МИД , Чехия
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