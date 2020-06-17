Опубликовано видео момента взрыва на границе в КНДР 

Северокорейское агентство на своей странице в Twitter опубликовало видео с моментом взрыва межкорейского совместного офиса в городе Кэсоне. Здание было закрыто с января этого года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Уничтожение узла связи на границе с Южной Кореей произошло 16 июня. Власти Северной Кореи обвинили соседа во вбросе агитационных антиправительственных листовок на свою территорию и пообещали устроить «акт возмездия». Пхеньян также заявил о намерениях ввести войска в демилитаризованную зону.