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Опубликовано видео момента взрыва на границе в КНДР 

Алевтина Жаркова 21 минуту назад
Северокорейское агентство на своей странице в Twitter опубликовало видео с моментом взрыва межкорейского совместного офиса в городе Кэсоне. Здание было закрыто с января этого года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Уничтожение узла связи на границе с Южной Кореей произошло 16 июня. Власти Северной Кореи обвинили соседа во вбросе агитационных антиправительственных листовок на свою территорию и пообещали устроить «акт возмездия». Пхеньян также заявил о намерениях ввести войска в демилитаризованную зону.
В мире , Видео , Происшествия , КНДР
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