Северокорейский лидер Ким Чен Ын снова исчез: он не появлялся на публике больше недели. На это указывает Yonhap News Agency.

Отмечается, что его последнее появление состоялось 7 июня, когда лидер страны присутствовал на заседании Политбюро ЦК Рабочей партии Кореи . Yonhap News Agency указывает, что в это время его сестра, Ким Ё Чжон, почти каждый день выступает с заявлениями, осуждающими действия Южной Кореи.

Агентство считает, что сестра лидера вряд ли действует без одобрения Ким Чен Ына. Так, в одном из недавних заявлений она сказала, что «осуществляет власть, санкционированную верховным лидером», имея в виду брата. Предполагается, что глава КНДР специально отстранился от напряженной ситуации в отношениях между Пхеньяном и Сеулом. Тем самым он якобы оставляет возможность для нового урегулирования.

Северная Корея вновь собралась ввести войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей. Сеул заявил, что готов жестко ответить на военные провокации КНДР и попытки дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове.

16 июня Cеверная Корея взорвала межкорейский узел связи в приграничном городе Кэсон. Это произошло вскоре после того, как стало известно о планах Пхеньяна укрепить границу с южными соседями. Министр объединения Кореи пояснил, что северокорейская сторона планировала взрыв заранее и открыто его анонсировала: за несколько дней до случившегося сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон назвала межкорейский узел бесполезным.