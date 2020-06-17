Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция Японии заинтересовалась загадочным летающим объектом 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 33 минуты назад
Полиция Японии выясняет происхождение загадочного летающего объекта, появившегося над северо-восточной префектурой Мияги и ее административным центром городом Сэндай, сообщают местные СМИ.
Телеканал NHK сообщил, что утром в среду в полицию начали поступать обращения от граждан в связи с появлением высоко в небе странного летающего объекта, передает РИА «Новости».
Полиция подняла вертолет, чтобы выяснить природу объекта, однако узнать удалось лишь, что он летит на высоте 1,5 километра.
Сообщается, что это якобы был белый шар, у которого два пропеллера и крестообразная конструкция внизу.
Полиция обратилась в министерство транспорта и метеорологическое управление, но получила ответ, что летающий объект не имеет к ним никакого отношения. В отделении минтранса по городу Сэндай добавили, что в случае полетов в районах, где есть большое скопление людей или аэропорты, необходимо заранее получить разрешение, однако никаких заявлений к ним не поступало.
Полиция продолжает расследование.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Макрон не получил приглашения на Парад Победы 24 июня Макрон не получил приглашения на Парад Победы 24 июня КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне Трамп решил купить Сербию Трамп решил купить Сербию
Комментарии
В мире , Видео , Минтранс РФ , РИА Новости , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Под Питером найден труп мужчины с грудными имплантами
Под Питером найден труп мужчины с грудными имплантами
Уснувшая в кроватке пьяная воспитательница детсада попала на видео
Уснувшая в кроватке пьяная воспитательница детсада попала на видео
Историк объяснил новую идею Украины
Историк объяснил новую идею Украины
51-летняя бабушка забеременела собственным внуком
51-летняя бабушка забеременела собственным внуком
Собянин заявил о невозможности победить коронавирус
Собянин заявил о невозможности победить коронавирус
Видео
Опубликовано видео момента взрыва на границе в КНДР
00:32
Опубликовано видео момента взрыва на границе в КНДР
В мире Происшествия
Опубликовано видео предъявления обвинения маньяку из Тулуна
00:46
Опубликовано видео предъявления обвинения маньяку из Тулуна
Происшествия
Опубликовано видео корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
00:45
Опубликовано видео корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
Армия Войска
Появилось видео с адвокатом семьи Сергея Захарова
01:29
Появилось видео с адвокатом семьи Сергея Захарова
Общество
Кварталы «без полиции» в США попали на видео
04:35
Кварталы «без полиции» в США попали на видео
В мире
Тестирование жителей Дагестана попало на видео
00:59
Тестирование жителей Дагестана попало на видео
Армия
Появилось видео перевернувшейся фуры с пивом
00:51
Появилось видео перевернувшейся фуры с пивом
Происшествия
Пенная вечеринка в прицепе авто попала на видео
01:15
Пенная вечеринка в прицепе авто попала на видео
Происшествия
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
00:24
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
Опубликовано видео пожара на Камчатке
02:06
Опубликовано видео пожара на Камчатке
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение