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Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю

РИА Новостииещё 7
26 минут назад
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Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю, и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
Загадочный шар пролетел в небе над Японией
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Накануне в полицию префектуры Мияги и ее административного центра города Сэндай поступили многочисленные обращения по поводу неизвестного летающего объекта шарообразной формы. Полиция подняла вертолет, чтобы выяснить природу объекта, но узнать удалось лишь, что он летит на высоте 1,5 километра, это белый шар, у которого два пропеллера и крестообразная конструкция внизу.
Минтранс и метеорологическое управление заявили, что объект не имеет к ним никакого отношения. В отделении минтранса по городу Сэндай сообщили также, что в случае полетов в районах, где есть большое скопление людей или аэропорты, необходимо заранее получить разрешение, однако никаких заявлений к ним не поступало. Вечером в среду шар улетел на восток в сторону моря и потерялся из виду, унеся с собой загадку своего происхождения.
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В мире,Минтранс РФ,Япония
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