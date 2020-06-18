Загадочный шар пролетел в небе над Японией

Накануне в полицию префектуры Мияги и ее административного центра города Сэндай поступили многочисленные обращения по поводу неизвестного летающего объекта шарообразной формы. Полиция подняла вертолет, чтобы выяснить природу объекта, но узнать удалось лишь, что он летит на высоте 1,5 километра, это белый шар, у которого два пропеллера и крестообразная конструкция внизу.