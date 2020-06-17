Названы худшие регионы Украины по борьбе с коронавирусом 

Правительство Украины провело проверку областных администраций на предмет выполнения решений кабмина по борьбе с коронавирусом и составило рейтинг регионов. Об этом в среду, 17 июня, сообщает «Интерфакс-Украина».

Области оценивались по пятибалльной шкале по семи показателям, среди которых — соблюдение режима въезда и выезда, обеспечение обсервации, выплаты зарплат медикам, социальная защита во время карантина. Максимальная оценка, которую мог получить регион, составила 35 баллов.

Наиболее успешными регионами по борьбе с коронавирусом названы Луганская область (31 балл), Хмельницкая (27 баллов), Харьковская, Днепропетровская и Киевская (по 25 баллов). Худшие показатели оказались у Черниговской, Волынской, Тернопольской областей (по 15 баллов), Запорожской (14 баллов) и Львовской (13 баллов).

За последние сутки на Украине установлено два антирекорда — по статистике заражений и смертей пациентов с коронавирусом. Выявлено 758 новых случаев инфицирования, зарегистрирована 31 смерть. Всего в стране с начала пандемии заразились 33 234 человека, 14 943 выздоровели, 943 умерли.