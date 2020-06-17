Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы худшие регионы Украины по борьбе с коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Названы худшие регионы Украины по борьбе с коронавирусом
Фото: ТАСС
Правительство Украины провело проверку областных администраций на предмет выполнения решений кабмина по борьбе с коронавирусом и составило рейтинг регионов. Об этом в среду, 17 июня, сообщает «Интерфакс-Украина».
Области оценивались по пятибалльной шкале по семи показателям, среди которых — соблюдение режима въезда и выезда, обеспечение обсервации, выплаты зарплат медикам, социальная защита во время карантина. Максимальная оценка, которую мог получить регион, составила 35 баллов.
Наиболее успешными регионами по борьбе с коронавирусом названы Луганская область (31 балл), Хмельницкая (27 баллов), Харьковская, Днепропетровская и Киевская (по 25 баллов). Худшие показатели оказались у Черниговской, Волынской, Тернопольской областей (по 15 баллов), Запорожской (14 баллов) и Львовской (13 баллов).
За последние сутки на Украине установлено два антирекорда — по статистике заражений и смертей пациентов с коронавирусом. Выявлено 758 новых случаев инфицирования, зарегистрирована 31 смерть. Всего в стране с начала пандемии заразились 33 234 человека, 14 943 выздоровели, 943 умерли.
Видео дня. Виктория Боня назвала россиян алкашами и нищебродами
Последние новости
Сотрудники ФСБ и полиции прибыли в захваченный казаками женский монастырь Сотрудники ФСБ и полиции прибыли в захваченный казаками женский монастырь В России впервые с 1 мая выявили меньше 8 тысяч заразившихся коронавирусом В России впервые с 1 мая выявили меньше 8 тысяч заразившихся коронавирусом В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Комментарии
В мире , Правительство Украины , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Газовая бомба США: на Украине скандал из-за СПГ
Газовая бомба США: на Украине скандал из-за СПГ
Избившая ребенка в лифте сделала заявление
Избившая ребенка в лифте сделала заявление
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Помпео взбесило решение России
Помпео взбесило решение России
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
Видео
Попытка ограбления подмосковного банка попала на видео
00:26
Попытка ограбления подмосковного банка попала на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео момента взрыва на границе в КНДР
00:32
Опубликовано видео момента взрыва на границе в КНДР
В мире Происшествия
Опубликовано видео предъявления обвинения маньяку из Тулуна
00:46
Опубликовано видео предъявления обвинения маньяку из Тулуна
Происшествия
Опубликовано видео корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
00:45
Опубликовано видео корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
Армия Войска
Появилось видео с адвокатом семьи Сергея Захарова
01:29
Появилось видео с адвокатом семьи Сергея Захарова
Общество
Кварталы «без полиции» в США попали на видео
04:35
Кварталы «без полиции» в США попали на видео
В мире
Тестирование жителей Дагестана попало на видео
00:59
Тестирование жителей Дагестана попало на видео
Армия
Появилось видео перевернувшейся фуры с пивом
00:51
Появилось видео перевернувшейся фуры с пивом
Происшествия
Пенная вечеринка в прицепе авто попала на видео
01:15
Пенная вечеринка в прицепе авто попала на видео
Происшествия
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
00:24
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение