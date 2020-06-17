Министр объединения Южной Кореи ушел в отставку

Глава Министерства по делам национального объединения Южной Кореи Ким Ён Чхоль объявил о своём решении уйти с занимаемой должности в связи с ухудшением отношений с КНДР

«Я решил уйти, принимая всю ответственность за ухудшение межкорейских отношений», — цитирует его «Рёнхап».

Он также выразил сожаление в связи с тем, что ему не удалось добиться мира и процветания на Корейском полуострове.

9 июня Пхеньян принял решение о прекращении работы коммуникационных линий с Сеулом, заявив, что КНДР и Южной Корее больше нечего обсуждать за столом переговоров.

16 июня стало известно, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон.