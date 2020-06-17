Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Министр объединения Южной Кореи объявил о своей отставке 

RT на русском и ещё 6 1 час назад
Министр объединения Южной Кореи ушел в отставку
Фото: Reuters
Глава Министерства по делам национального объединения Южной Кореи Ким Ён Чхоль объявил о своём решении уйти с занимаемой должности в связи с ухудшением отношений с КНДР.
«Я решил уйти, принимая всю ответственность за ухудшение межкорейских отношений», — цитирует его «Рёнхап».
Он также выразил сожаление в связи с тем, что ему не удалось добиться мира и процветания на Корейском полуострове.
9 июня Пхеньян принял решение о прекращении работы коммуникационных линий с Сеулом, заявив, что КНДР и Южной Корее больше нечего обсуждать за столом переговоров.
16 июня стало известно, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон.
Видео дня. Виктория Боня назвала россиян алкашами и нищебродами
RT на русском: последние новости
В Сеуле заявили о подрыве Пхеньяном межкорейского офиса связи В Сеуле заявили о подрыве Пхеньяном межкорейского офиса связи ВОЗ оценила результаты испытаний дексаметазона при лечении от COVID-19 ВОЗ оценила результаты испытаний дексаметазона при лечении от COVID-19 В Германии число выявленных случаев коронавируса достигло 187 184 В Германии число выявленных случаев коронавируса достигло 187 184
В мире , КНДР , Южная Корея
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Газовая бомба США: на Украине скандал из-за СПГ
Газовая бомба США: на Украине скандал из-за СПГ
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
Помпео взбесило решение России
Помпео взбесило решение России
Избившая ребенка в лифте сделала заявление
Избившая ребенка в лифте сделала заявление
Видео
Опубликовано видео момента взрыва на границе в КНДР
00:32
Опубликовано видео момента взрыва на границе в КНДР
В мире Происшествия
Опубликовано видео предъявления обвинения маньяку из Тулуна
00:46
Опубликовано видео предъявления обвинения маньяку из Тулуна
Происшествия
Опубликовано видео корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
00:45
Опубликовано видео корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
Армия Войска
Появилось видео с адвокатом семьи Сергея Захарова
01:29
Появилось видео с адвокатом семьи Сергея Захарова
Общество
Кварталы «без полиции» в США попали на видео
04:35
Кварталы «без полиции» в США попали на видео
В мире
Тестирование жителей Дагестана попало на видео
00:59
Тестирование жителей Дагестана попало на видео
Армия
Появилось видео перевернувшейся фуры с пивом
00:51
Появилось видео перевернувшейся фуры с пивом
Происшествия
Пенная вечеринка в прицепе авто попала на видео
01:15
Пенная вечеринка в прицепе авто попала на видео
Происшествия
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
00:24
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
Опубликовано видео пожара на Камчатке
02:06
Опубликовано видео пожара на Камчатке
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение