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В Киргизии за сутки выявили 95 случаев COVID-19

РИА Новостииещё 5
2 часа назад
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В Киргизии за сутки выявили 95 новых случаев COVID-19, один человек скончался, сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
В Киргизии за сутки выявили 95 случаев COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"На 18 июня 2020 года по республике зарегистрировано 95 новых случаев СOVID-19, 49 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
По словам собеседника агентства, накануне в Алайской территориальной больнице на юге страны скончался 73-летний мужчина, инфицированный COVID-19. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 32 пациента.
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 14 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 509 работников медицинской сферы.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 2657. Умер 31 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1933 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире,РИА Новости,Киргизия,Бишкек
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