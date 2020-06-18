В Токио началась кампания по выборам губернатора

Официальная кампания перед предстоящими в июле выборами губернатора началась в четверг в столичной префектуре Японии . По данным избирательной комиссии, свои кандидатуры зарегистрировали уже 18 человек.

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Подача документов возможна в течение дня. Всего о желании баллотироваться на выборах губернатора Токио ранее заявляли порядка 20 человек. Основное внимание в предвыборной гонке кандидаты намерены уделить мерам по борьбе с распространением коронавируса и ситуации вокруг отсрочки Олимпийских и Паралимпийских игр, которые перенесли с 2020 на 2021 год.

Помимо нынешнего губернатора Юрико Коикэ, которая баллотируется на второй срок, свои кандидатуры выдвинули лидер партии "Рэйва синсэн гуми" Таро Ямамото , председатель партии "Защитим народ от общественного телевидения NHK" Такаси Татибана, а также известный юрист, бывший глава японской федерации адвокатских коллегий Кэндзи Уцуномия, который на выборах губернатора Токио в 2012 и 2014 годах занимал второе место.

Самой резонансной стала программа Таро Ямамото. Он пообещал в случае победы отменить Олимпиаду в столице. По его мнению, проведение Игр невозможно из-за непредсказуемой эпидемической ситуации в мире и дополнительных расходов, связанных с переносом соревнований.

Избирательная кампания продлится две с половиной недели, а сами выборы губернатора Токио состоятся 5 июля.

Первая женщина-губернатор

Юрико Коикэ родилась в июле 1952 года. Она окончила Каирский университет и является специалистом по Ближнему Востоку. Коикэ работала переводчиком и журналистом, брала интервью у первого главы Палестинской национальной администрации Ясира Арафата и бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи . После этого в конце 70-х годов она сделала карьеру на телевидении.

В 1992 году Коикэ стала депутатом верхней палаты парламента, а через год была избрана в ключевую нижнюю. В 2002 году она вступила в Либерально-демократическую партию (ЛДП). При премьер-министре Дзюнъитиро Коидзуми Коикэ была министром охраны окружающей среды и госминистром по делам Окинавы и "северных территорий" (так в Японии называют южную часть Курильских островов, входящих в состав России). Затем, когда правительство возглавил Синдзо Абэ , недолгое время - с 4 июля по 27 августа 2007 года - была министром обороны.

На выборах губернатора Токио в 2016 году Коикэ изначально выдвигалась от ЛДП, однако партия поддержала другого кандидата. Тем не менее она одержала победу и стала первой женщиной, возглавившей администрацию столичной префектуры Японии.