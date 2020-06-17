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Стало известно о секретном канале связи между Северной и Южной Кореей 

Lenta.ru 53 минуты назад
Стало известно о секретном канале связи между Кореями
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Между Северной и Южной Кореей мог сохраниться секретный канал связи, который используют спецслужбы. С таким предположением выступило Yonhap News Agency.
Эти догадки основаны на заявлениях северокорейской стороны, сделанных 16 июня. Тогда стало известно, что Сеул предлагал направить в Пхеньян двух спецпосланников, чтобы договориться о мерах по снижению напряженности. Yonhap подчеркивает, что обе стороны не рассказали о том, как было доставлено это сообщение.
По словам агентства, скорее всего Сеул и Пхеньян воспользовались линией, соединяющей разведывательные агентства двух стран. Ее проложили после первого в истории межкорейского саммита в 2000 году. Отмечается, что ею долгое время не пользовались. Предполагается, что канал связи восстановили примерно два года назад, чтобы организовать отправку северокорейской делегации на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Северная Корея вновь собралась ввести войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей. Сеул заявил, что готов жестко ответить на военные провокации КНДР и попытки дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове.
16 июня Cеверная Корея взорвала межкорейский узел связи в приграничном городе Кэсон. Он произошел вскоре после новости о планах КНДР укрепить границу с южными соседями.
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Комментарии
В мире , КНДР , Южная Корея , Пхеньян , Сеул
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