В Мексике за сутки выявили 5662 случая COVID-19 

Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Мексике превысило 165 тысяч, среди них почти 20 тысяч с летальным исходом, сообщил глава эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.

"Прирост случаев COVID-19 составил сегодня 3,5%, это 5662 человека, зарегистрированных за день на платформе (минздрава — ред.)", — сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

Дневной прирост подтвержденных заражений вновь обновил максимальное значение, однако это случаи, зарегистрированные в течение последних 10 дней. Общее число заболеваний COVID-19 с начала эпидемии в Мексике достигло 165 455, оно включает 19 747 летальных случаев (+667 за сутки). Болеют в настоящий момент 23 528 человек, наибольшее число — 4141 — в городе Мехико и штате Мехико — 2655. Власти изучают 59 778 подозрительных случаев заболеваний и 1868 летальных.

На этой неделе минздрав изменил сигнал эпидемиологической угрозы для 16 штатов на севере, юго-востоке и в центральной части страны с красного индикатора (максимальная угроза) на оранжевый (высокая).

В этих штатах ослаблены ограничения, связанные с посещением публичных мест. Ресторанам и салонам красоты разрешено принимать посетителей с половинной загрузкой зала. Кинотеатры, церкви и торговые центры могут принимать 25% посетителей.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.