Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мексике за сутки выявили 5662 случая COVID-19 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
В Мексике за сутки выявили 5662 случая COVID-19
Фото: CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Мексике превысило 165 тысяч, среди них почти 20 тысяч с летальным исходом, сообщил глава эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.
"Прирост случаев COVID-19 составил сегодня 3,5%, это 5662 человека, зарегистрированных за день на платформе (минздрава — ред.)", — сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.
Дневной прирост подтвержденных заражений вновь обновил максимальное значение, однако это случаи, зарегистрированные в течение последних 10 дней. Общее число заболеваний COVID-19 с начала эпидемии в Мексике достигло 165 455, оно включает 19 747 летальных случаев (+667 за сутки). Болеют в настоящий момент 23 528 человек, наибольшее число — 4141 — в городе Мехико и штате Мехико — 2655. Власти изучают 59 778 подозрительных случаев заболеваний и 1868 летальных.
На этой неделе минздрав изменил сигнал эпидемиологической угрозы для 16 штатов на севере, юго-востоке и в центральной части страны с красного индикатора (максимальная угроза) на оранжевый (высокая).
В этих штатах ослаблены ограничения, связанные с посещением публичных мест. Ресторанам и салонам красоты разрешено принимать посетителей с половинной загрузкой зала. Кинотеатры, церкви и торговые центры могут принимать 25% посетителей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Филипп Киркоров отреагировал на угрозы десантников
Последние новости
Названы пять симптомов рака кишечника Названы пять симптомов рака кишечника Адвокат назвал возможную сумму компенсации семье Захарова от Ефремова Адвокат назвал возможную сумму компенсации семье Захарова от Ефремова Арбенина раскритиковала родных погибшего в ДТП с Ефремовым водителя Арбенина раскритиковала родных погибшего в ДТП с Ефремовым водителя
Комментарии
В мире , COVID-19 , Минздрав РФ , ВОЗ , Мексика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Лев Науменко покончил с собой
Лев Науменко покончил с собой
Игнорирование поста США силами РФ попало на видео
Игнорирование поста США силами РФ попало на видео
Собчак прилюдно отнесла Рудковскую к проституткам
Собчак прилюдно отнесла Рудковскую к проституткам
Видео
Опубликовано видео с места стрельбы на севере Москвы
02:02
Опубликовано видео с места стрельбы на севере Москвы
Происшествия Новости Москвы
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
00:13
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
Происшествия
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
00:37
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
Происшествия
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
00:47
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
00:46
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
Армия
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
07:32
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
Армия
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
03:21
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
Армия Войска
Опубликовано видео протестов в Дагестане
07:37
Опубликовано видео протестов в Дагестане
Происшествия
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
01:29
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
Происшествия
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
01:28
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение