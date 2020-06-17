В Германии выявили 345 новых случаев COVID-19 

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Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось за сутки на 345, скончались еще 30 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 378 новых случаях заражения и девяти летальных исходах.

В общей сложности в ФРГ выявлены 187 184 случая заражения COVID-19, с начала эпидемии скончались 8 830 пациентов с коронавирусом.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 710), Северном Рейне-Вестфалии (39 573) и Баден-Вюртемберге (35 177). В Берлине выявлены 7 402 случая инфицирования.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.