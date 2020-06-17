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Президент Гондураса заразился коронавирусом 

РИА Новости и ещё 22 17 июня 2020
У президента Гондураса выявили коронавирус
Фото: РИА Новости
Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес сообщил в эфире телеканала HCH, что у него и его жены подтвердился коронавирус нового типа.
"Как президент и ответственный гражданин, я хочу сообщить, что в выходные я начал плохо себя чувствовать, и сегодня у меня диагностировали COVID-19", — сказал Эрнандес.
Он добавил, что продолжит выполнять свои обязанности удаленно и соблюдать изоляцию.
Эрнандес сообщил, что тест его жены также оказался положительным.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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В мире , Другое , Ситуация в мире , Коронавирус , Коронавирус в Москве , Гондурас , Орландо
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