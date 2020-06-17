Польша копает под Россию

Строительство канала через Балтийскую косу, несмотря на запреты Европейской комиссии , недовольство местных жителей и возражения экологов в Польше не прекращается. Проект позволит Польше навсегда избавиться от необходимости просить разрешение у России на прохождение в Балтийское море судов, как грузовых, так и пассажирских.

Radio: Строительство канала через Балтийскую косу — грандиозный современный проект, который позволит Польше навсегда избавиться от необходимости просить разрешение у России на прохождение в Балтийское море судов, как грузовых, так и пассажирских.

А знаете ли вы, что идея перекопа Балтийской косы уходит корнями в XVI век, в период правления короля Стефана Батория ? Правда, тогда она появилась в связи с конфликтом Гданьска и Речи Посполитой. Но в данном случае мы сделаем упор на другие исторические аспекты этой идеи, связанные с польско-российскими взаимоотношениями.

Мы беседуем с директором Института национальной памяти в Гданьске, доктором исторических наук Мирославом Голоном. И начнем с судьбы города Эльблонга, который играет в этой истории большую роль.

Мирослав Голон: Это был один из самых богатых и крупных городов в северной части Речи Посполитой. И хотя он не является непосредственно морским городом, речной путь к морю сделал его чуть ли не соперником и конкурентом Гданьска. И по этой причине данный городской центр с довольно богатым регионом, каким была соседняя Вармия, а также Пруссия, был для Речи Посполитой своего рода «окном в мир». Экспорт зерна и другие виды торговли повлияли на то, что морские традиции Эльблонга очень богаты. Они не нуждались в перекопе Балтийской косы в тот момент, когда в границах немецкого государства в XVIII и XIX веках после разделов весь мореходный маршрут через природный, географически сформированный Пилавский пролив всегда давал выход к Балтийскому морю. Более того, этот маршрут был стабильным и безопасным из-за отсутствия сильных балтийских штормов. То, что происходит сейчас, уходит в историю не XVI, не XVII, XVIII или XIX веков. Аргументы лежат исключительно в 1945 году.

— А это, как всем известно, год окончания Второй мировой войны, разделения Европы и насильственного включения Польши в так называемую советскую зону влияния…

— В 1945 году Сталин произвел нечто такое, что я сравнил бы с разделением чашки при разводе. Если ее поделить пополам, то останутся две половинки, но чашки уже не будет. Именно так был разделен регион Восточной Пруссии. Такое разделения границ, что называется «по линейке», без учета каких-либо автомобильных, железнодорожных, речных маршрутов, рельефа территории, других географических особенностей, которые следует брать во внимание при разделении границ, привело к абсурдной ситуации — утрате ценности многих маршрутов. Россияне нас втолкнули в чрезвычайно неудобную параллельную линию, хотя первый, предлагаемый польской стороной вариант очертания границ был намного выгоднее для Польши. И эта линия перерезала косу, край косы, где расположена деревня Пяски. То есть, северная часть за Крыницей-Морской является пограничной полосой. А далее — наиболее выступающая на север часть Балтийской косы уже российская, ранее — советская. Ситуация на берегу с точки зрения мореходства могла бы не быть такой уж драматической, если бы россияне уважали международное морское право.

— О чем это право говорит применительно к данному случаю?

— Международное морское право, которое формировалось еще в эпоху, так скажем, морского могущества Голландии и начала мирового могущества Англии как морской державы, развилось в XIX веке и полностью окрепло в ХХ веке, предусматривает, что, в принципе, природные проливы не перерезаются границами. Исключением является состояние войны, при котором создаются специальные законоположения. Но, как правило, проливы — ни Черного моря, ни Гибралтара, никакие другие пути выхода к морю не должны закрываться в мирное время. Они должны быть открыты, доступны. И так же должно быть в случае Пилавского пролива. Если Польша расположена над такой акваторией, какой является Балтийская коса, которая, по сути, является частью большой акватории Балтийского моря, то должна иметь право свободного прохождения судов. И в 1945 году Польша узнала, а в 1946-м это выяснилось окончательно, что Россия не даст нам свободно проходить. Конечно, она мотивировала это соображениями борьбы со шпионажем и целым комплексом продиктованных паранойей причин. Хотя главной и настоящей причиной было стремление ослабить Польшу. Советский Союз, Россия не хотели активного развития Польши, поэтому российская сторона заблокировала нам судоходный путь, причем каждый — торговый, пассажирский, туристический через природный Пилавский пролив. Аргумент был традиционный, что когда-то там находился прусский, немецкий флот, а теперь в Пилаве расположился Балтийский флот, южная его часть в области, которая стала Калининградской. И дошло до такой ситуации, что Эльблонгский порт, а прежде всего, судостроительная промышленность, которая в большой степени уцелела, несмотря на военные разрушения, утратили свое значение. А на самом деле, Эльблонг перестал играть ту большую морскую роль, которую играл в прошлом. Конечно, в Польше росли и развивались другие порты — Щецинский, в Гдыне, в Гданьске, но для развития той части территории Восточной Пруссии, которую Польша обрела после войны, Эльблонг имел бы большое значение, которое бы нас обогащало. Сегодня это самое бедное воеводство, если кто-то не знает…

— Но нынешняя инвестиция открывает большие возможности не только Эльблонгу, но и всей Польше, не так ли?

— Несомненно, Польша предприняла новую попытку. Хотя было несколько начинаний еще в разные периоды ПНР, надежды, что что-то изменится, но ничего не изменилось. Пролив оставался мертвым пространством, как и граница с Россией на отрезке с Калиниградской областью, фактически превращенной в военный гарнизон, была мертвой границей, что приводило к болезненным последствиям для обеих сторон. Российский регион тоже от этого страдал, особенно приграничные населенные пункты, лишенные нормального экономического, туристического, культурного движения, сотрудничества. В XXI веке ситуация немного улучшилась, границы чуть приоткрылись. Но Пилавский пролив так и не открылся. Он функционирует с разными бюрократическими помехами с российской стороны. А сейчас, благодаря инвестиции в строительство канала через Балтийскую косу, открывается большой шанс для Эльблонга, в случае если пролив откроется. Перекоп действительно является естественным решением проблемы, которая длится, напомню, уже 75 лет. То есть, блокировки Москвой свободного прохождения польских судов и пользования Пилавским проливом. Если нет соглашения, а есть 75 лет плохих традиций, то не стоит делать вид, что всё в порядке, а начать перекоп. Конечно, это вызывает сопротивление российской стороны. В конце концов, не для того она 75 лет усложняла Польше пользование Пилавским проливом, чтобы сейчас спокойно принять то, что мы даже не будем ее просить.