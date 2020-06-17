Сестра Ким Чен Ына назвала Сеул «игрушкой» США

"Всем хорошо известно, что вина за нынешнюю мрачную ситуацию лежит на отбросах человечества, которые разбрасывают антикорейские листовки и попустительствуют властям Южной Кореи", — отмечается в заявлении, распространенном агентством ЦТАК.

По ее словам, Сеул должен был принести извинения и дать обещание, что подобное больше не повторится. Она также раскритиковала выступление южнокорейского президента Мун Чжэ Ина на церемонии, посвященной 20-й годовщине первого в истории саммита лидеров двух Корей и подписания совместной декларации.

"Южнокорейское руководство несет ответственность за откат в отношениях Севера и Юга. Они скатились до состояния, когда с ними играют США", — подчеркнула Ким Ё Чжон.

Она добавила, что южнокорейская сторона в нынешней ситуации может только "сожалеть и оплакивать" случившееся.