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Друзья устроили вечеринку в честь окончания карантина и заразились коронавирусом 

Lenta.ru 1 час назад
Друзья отметили выход из карантина и заразились COVID-19
Фото: Reuters
Об этом пишет Mirror Online.
Жительница Джексонвилля, штат Флорида, Эрика Крисп рассказала, что она и ее друзья были «небрежны», когда впервые после нескольких недель карантина устроили в пабе празднование снятия ограничений. При этом никто из них не использовал защитные маски, а также не соблюдал дистанцию.
Американка отметила, что повеселилась всего одну ночь с 15 друзьями после длительного перерыва в общении. После этого Крисп получила положительный результат на Covid-19, как и все участники вечеринки. Теперь она заявляет, что магазины и кафе в стране открылись слишком рано. Крисп призвала людей продолжать соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
Паб, в котором собиралась компания, временно закрыли на дезинфекцию. Сейчас руководство проверяет всех сотрудников на коронавирус. Если у них будет положительный результат тестов, то заведение еще долго не откроется.
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