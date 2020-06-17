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Далай-лама поделится мыслями о COVID-19 

РИА Новости 20 минут назад
Далай-лама поделится мыслями о COVID-19
Фото: РИА Новости
Далай-лама XIV в среду во время встречи с писателем Пико Айером расскажет об уроках, которые нужно выучить в связи с эпидемией коронавируса, и даст наставления на ближайшие месяцы, говорится в сообщении на сайте Далай-ламы.,
"Семнадцатого июня 2020 года состоится прямая трансляция диалога его святейшества Далай-ламы с писателем Пико Айером. Его святейшество, вероятно, коснется разных тем, начиная с тренировки ума и заканчивая воспитанием сердца, и расскажет об уроках, которые мы можем извлечь из ситуации, сложившейся в связи с пандемией коронавируса. Духовный лидер даст наставления о том, какими должны быть наши приоритеты в ближайшие месяцы и годы", — сказано в сообщении.
Трансляция встречи на официальном сайте Далай-ламы начнется в период с 6.30 до 7.30 по московскому времени и будет сопровождаться синхронным переводом на русский язык, уточняется в сообщении.
"При просмотре трансляции убедительно просим зрителей соблюдать социальную дистанцию, рекомендованную в странах их проживания", — предупреждают авторы сообщения.
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