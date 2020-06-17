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Трамп провел «эмоциональную» встречу с семьями погибших от рук полиции 

РИА Новости 30 минут назад
Трамп встретился с семьями погибших от рук полиции
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп встретился с семьями американцев, погибших от рук полиции, сообщила журналистам пресс-секретарь президента Кейли Макинани.
"Это была очень важная, очень эмоциональная встреча. Для президента это было возможностью поговорить наедине с этими семьями и услышать от них болезненные, трагические и глубоко личные истории о том, как они потеряли своих детей — в большинстве случаев детей, в некоторых — братьев или сестер", — сказала Макинани.
"Было много слез и эмоций, президент был глубоко огорчен… он воспринял это как нечто очень личное", — сказала она.
По словам Макинани, президент США сказал ей, что он намерен помочь этим семьям.
В США в конце мая-начале июня прошли массовые протесты и беспорядки в связи с гибелью от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.
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В мире , США , Массовые беспорядки , Дональд Трамп
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