Трамп встретился с семьями погибших от рук полиции

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Президент США Дональд Трамп встретился с семьями американцев, погибших от рук полиции, сообщила журналистам пресс-секретарь президента Кейли Макинани.

"Это была очень важная, очень эмоциональная встреча. Для президента это было возможностью поговорить наедине с этими семьями и услышать от них болезненные, трагические и глубоко личные истории о том, как они потеряли своих детей — в большинстве случаев детей, в некоторых — братьев или сестер", — сказала Макинани.

"Было много слез и эмоций, президент был глубоко огорчен… он воспринял это как нечто очень личное", — сказала она.

По словам Макинани, президент США сказал ей, что он намерен помочь этим семьям.

В США в конце мая-начале июня прошли массовые протесты и беспорядки в связи с гибелью от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.