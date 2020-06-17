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Варшава не подтвердила визит президента Дуды в США 

РИА Новости и ещё 7 2 часа назад
Варшава не подтвердила визит президента Дуды в США
Фото: РИА Новости
Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик не подтвердил визит президента страны Анджея Дуды в США.
"Я могу сказать только то, что Польша и Соединенные Штаты являются проверенными союзниками", — заявил Дворчик в эфире Польского радио.
"Соединенные Штаты и американская администрация очень близко сотрудничают с канцелярией президента Польши. Оба президента лично также имеют хорошие отношения. Эти отношения переносятся и на встречи, и на телефонные разговоры. И такое текущее сотрудничество продолжается все время", — добавил он.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники в обеих администрациях сообщило, что Дуда может в ближайшее время прибыть в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом.
По данным одного из источников, визит может состояться уже на следующей неделе. Источники в польском правительстве сообщили, что в рамках визита, точная дата которого пока неизвестна, стороны намерены обсудить оборонное соглашение под названием "Форт Трамп" и размещение войск США в Польше.
Ранее Трамп пообещал вдвое сократить число американских военных в Германии, до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Премьер Польши Матеуш Моравецкий надеется, что США перебазируют в республику хотя бы часть своих войск из Германии.
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Комментарии 1
В мире , Анджей Дуда , Михал Дворчик , Дональд Трамп , НАТО , Варшава , Польша , США
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