Стало известно о нежелании Трампа помогать Украине

Так, Трамп заявил, что Украина «пыталась его уничтожить», поэтому он не был заинтересован в оказании ей помощи.

В сентябре 2019-го в США разгорелся скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы оказывал на Зеленского. По некоторым сведениям, во время июльского телефонного разговора американский президент потребовал, чтобы в обмен на оказание военной и финансовой помощи на Украине было начато расследование деятельности Хантера Байдена, сына политического противника Трампа, бывшего вице-президента США Джо Байдена. После этого демократы инициировали процедуру импичмента, по итогам которой Трамп был оправдан. В мае федеральный судья Эми Джексон обязала администрацию Трампа передать суду по меньшей мере 20 электронных писем, в которых говорится о военной помощи США Украине.