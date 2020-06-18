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Стало известно о нежелании Трампа помогать Украине

Lenta.ruиещё 9
29 минут назад
Комментарии5
Президент США Дональд Трамп заявлял, что не имеет желания предоставлять военную помощь Украине. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на поступившую в ее распоряжение книгу бывшего советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.
Стало известно о нежелании Трампа помогать Украине
Фото: ReutersReuters
Так, стало известно, что американский президент неоднократно требовал от официальных лиц перестать помогать Украине «в качестве возмездия за ее действия в 2016 году» и «рычага давления» на страну, чтобы она провела расследование в отношении бывшего вице-президента США и вероятного кандидата от Демократической партии на предстоящих президентских выборах Джо Байдена.
Так, Трамп заявил, что Украина «пыталась его уничтожить», поэтому он не был заинтересован в оказании ей помощи.
Отмечается, что в ходе совещания в Белом доме в мае 2019 года, которое было посвящено военной помощи Украине, Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может посетить Белый дом только, если тому сообщат, что на этот счет думает сам Трамп.
В сентябре 2019-го в США разгорелся скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы оказывал на Зеленского. По некоторым сведениям, во время июльского телефонного разговора американский президент потребовал, чтобы в обмен на оказание военной и финансовой помощи на Украине было начато расследование деятельности Хантера Байдена, сына политического противника Трампа, бывшего вице-президента США Джо Байдена. После этого демократы инициировали процедуру импичмента, по итогам которой Трамп был оправдан. В мае федеральный судья Эми Джексон обязала администрацию Трампа передать суду по меньшей мере 20 электронных писем, в которых говорится о военной помощи США Украине.
Комментарии5
В мире,США,Выборы на Украине,Партия Зеленского,Джон Болтон,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Демократическая партия США,Wall Street Journal,Украина
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