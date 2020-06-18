Книга Болтона поставила под угрозу разведку США

Публикация книги бывшего советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона поставила под угрозу источники и методы работы разведывательного сообщества США. Об этом говорится в заявлении директора Нацразведки Джона Рэтклиффа в Twitter.

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По его словам, несанкционированное раскрытие секретной информации наносит ущерб американской нацбезопасности и угрожает источникам и методам разведывательного сообщества, которые используются для защиты американцев.

Рэтклифф отметил, что любой гражданин, который имеет доступ к секретной информации, несмотря ранг, имеет юридическую обязанность защищать ее.

Ранее стали известные некоторые фрагменты из книги Болтона. Бывший советник президента заявил, что Трамп просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему выиграть выборы в 2020 году и не хотел предоставлять военную помощь Украине. Также Болтон раскрыл, что глава государства интересовался, входит ли Финляндия в состав России, и не знал, что Великобритания является ядерной державой. Кроме того, он выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин убежден, что он может с легкостью манипулировать президентом Трампом.

Ранее Министерство юстиции США подало в суд на бывшего помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона в связи с готовящейся публикацией его мемуаров. Власти США заявляют, что в книге раскрывается секретная информация и потребовали запретить публиковать произведение Болтона.