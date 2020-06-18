Книга Болтона поставила под угрозу разведку США

Ранее стали известные некоторые фрагменты из книги Болтона. Бывший советник президента заявил, что Трамп просил председателя КНР Си Цзиньпина
помочь ему выиграть выборы в 2020 году и не хотел предоставлять военную помощь Украине. Также Болтон раскрыл, что глава государства интересовался, входит ли Финляндия в состав России, и не знал, что Великобритания является ядерной державой. Кроме того, он выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин
убежден, что он может с легкостью манипулировать президентом Трампом.