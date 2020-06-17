Издание ссылается на рассказ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху . По его словам, в ноябре 2016 года стало известно о том, что США выступили инициаторами проекта резолюции Совбеза ООН с указанием, что Израиль является нарушителем международного права, находясь на территориях, захваченных в ходе Шестидневной войны. Израильский премьер позвонил президенту РФ Владимиру Путину с просьбой заблокировать принятие резолюции, но услышал в ответ отказ.

Позже стало известно, что американцы готовят еще одну резолюцию: на этот раз предполагающую обязать Израиль согласиться с созданием палестинского государства в границах 1948 года. Нетаньяху уверяет, что в обоих случаях его стране был бы нанесен непоправимый ущерб, а также была бы дестабилизирована ситуация в регионе. Приведя свои доводы в очередном разговоре с Путиным, израильский премьер услышал положительный ответ: российский национальный лидер заявил, что использует право вето для блокирования резолюции.

При этом Нетаньяху отметил, что документ так и не был представлен на заседании Совбеза ООН, поскольку американцы узнали о намерении Путина. Сложившаяся ситуация, по мнению дипломатов из США, грозила бы стране потерей образа как союзника Израиля, а также дискредитацией государства в еврейском сообществе.