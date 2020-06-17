Как Россия спасла Израиль

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху раскрыл недавно детали драматичной истории, разыгравшейся за кулисами Совета Безопасности ООН незадолго до того, как американский президент Барак Обама покинул свой пост. На сторону Израиля тогда встал Владимир Путин, и Обаме пришлось положить проект резолюции в долгий ящик.
Становятся известными новые детали драматичных событий с участием Израиля, России и Соединенных Штатов, которые разворачивались за кулисами Совета Безопасности ООН около четырех лет назад.
Судя по всему, Россия продемонстрировала редкое желание использовать свое право вето в Совете Безопасности ООН в пользу Израиля для блокирования резолюции, поддержанной тогдашним президентом США Бараком Обамой, которая заставила бы Израиль образовать палестинское государство на основе границ 1948 года.
Примерно шесть месяцев назад премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе предвыборного митинга в городе Маале-Адумим сообщил, что попросил «друга», которого он назвал «лидером одной из сверхдержав с правом вето в Совете Безопасности ООН», проголосовать против предложенной резолюции. По мнению Нетаньяху, действия этого лидера, имя которого он не назвал, позволили предотвратить принятие этой резолюции.
В ходе недавнего совещания за закрытыми дверями Нетаньяху раскрыл дополнительные детали этого необычного события.
В конце второго президентского срока Барака Обамы по инициативе Соединенных Штатов был предложен проект резолюции Совета Безопасности ООН № 2334, в которой говорилось о том, что Израиль нарушает международное право своим присутствием на территориях, захваченных в ходе Шестидневной войны. Израиль в тот момент понимал, что американская администрация координирует процесс принятия этой резолюции с палестинцами и европейцами, однако у него не было возможности заблокировать ее без поддержки Соединенных Штатов.
24 ноября 2016 года Нетаньяху позвонил российскому президенту Владимиру Путину и объяснил ему, что эта резолюция, принятия которой добивается Обама, нарушит региональную стабильность и нанесет вред Израилю. Нетаньяху попросил Путина заявить о том, что он намерен наложить вето в Совете Безопасности ООН на эту резолюцию. Однако Путин отказался это сделать. 23 декабря 2016 года Совет Безопасности ООН одобрил Резолюцию 2334, хотя Саманта Пауэр (Samantha Power), в тот момент постоянный представитель США при ООН, в конечном счете, воздержалась при голосовании.
Но у Обамы были дополнительные планы, хотя ему оставалось провести в Белом доме менее одного месяца. Он и сотрудники его аппарата начали работать над другой резолюцией совета Безопасности ООН, которая заставила бы Израиль согласиться с созданием палестинского государства на основе границ 1948 года.
Дани Данон (Danny Danon), представлявший тогда Израиль в ООН, забил тревогу.
Нетаньяху вновь обратился за помощью к Путину. В телефонном разговоре он сказал ему, что новая резолюция Обамы нанесет серьезный ущерб Израилю и может дестабилизировать весь регион.
Путина это убедило, и он сказал Нетаньяху, что в случае вынесения этой резолюции на голосование Россия наложит на нее вето.
Согласно тому, что сказал Нетаньяху на закрытом совещании, Обама был проинформирован о намерении России наложить вето на инициативу Соединенных Штатов. Обаме было ясно, что в том случае, если Россия для защиты Израиля наложит вето на резолюцию Соединенных Штатов, это будет фатальным ударом по имиджу Америки как о союзнике Израиля, а также по ее позиции в еврейском сообществе. Поэтому, по словам Нетаньяху, Обама решил положить эту резолюцию в долгий ящик.