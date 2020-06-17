Как Россия спасла Израиль

Становятся известными новые детали драматичных событий с участием Израиля, России Соединенных Штатов , которые разворачивались за кулисами Совета Безопасности ООН около четырех лет назад.

Судя по всему, Россия продемонстрировала редкое желание использовать свое право вето в Совете Безопасности ООН в пользу Израиля для блокирования резолюции, поддержанной тогдашним президентом США Бараком Обамой, которая заставила бы Израиль образовать палестинское государство на основе границ 1948 года.

Примерно шесть месяцев назад премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе предвыборного митинга в городе Маале-Адумим сообщил, что попросил «друга», которого он назвал «лидером одной из сверхдержав с правом вето в Совете Безопасности ООН», проголосовать против предложенной резолюции. По мнению Нетаньяху, действия этого лидера, имя которого он не назвал, позволили предотвратить принятие этой резолюции.

В ходе недавнего совещания за закрытыми дверями Нетаньяху раскрыл дополнительные детали этого необычного события.

В конце второго президентского срока Барака Обамы по инициативе Соединенных Штатов был предложен проект резолюции Совета Безопасности ООН № 2334, в которой говорилось о том, что Израиль нарушает международное право своим присутствием на территориях, захваченных в ходе Шестидневной войны. Израиль в тот момент понимал, что американская администрация координирует процесс принятия этой резолюции с палестинцами и европейцами, однако у него не было возможности заблокировать ее без поддержки Соединенных Штатов.

24 ноября 2016 года Нетаньяху позвонил российскому президенту Владимиру Путину и объяснил ему, что эта резолюция, принятия которой добивается Обама, нарушит региональную стабильность и нанесет вред Израилю. Нетаньяху попросил Путина заявить о том, что он намерен наложить вето в Совете Безопасности ООН на эту резолюцию. Однако Путин отказался это сделать. 23 декабря 2016 года Совет Безопасности ООН одобрил Резолюцию 2334, хотя Саманта Пауэр (Samantha Power), в тот момент постоянный представитель США при ООН , в конечном счете, воздержалась при голосовании.

Но у Обамы были дополнительные планы, хотя ему оставалось провести в Белом доме менее одного месяца. Он и сотрудники его аппарата начали работать над другой резолюцией совета Безопасности ООН, которая заставила бы Израиль согласиться с созданием палестинского государства на основе границ 1948 года.

Дани Данон (Danny Danon), представлявший тогда Израиль в ООН, забил тревогу.

Нетаньяху вновь обратился за помощью к Путину. В телефонном разговоре он сказал ему, что новая резолюция Обамы нанесет серьезный ущерб Израилю и может дестабилизировать весь регион.

Путина это убедило, и он сказал Нетаньяху, что в случае вынесения этой резолюции на голосование Россия наложит на нее вето.

Согласно тому, что сказал Нетаньяху на закрытом совещании, Обама был проинформирован о намерении России наложить вето на инициативу Соединенных Штатов. Обаме было ясно, что в том случае, если Россия для защиты Израиля наложит вето на резолюцию Соединенных Штатов, это будет фатальным ударом по имиджу Америки как о союзнике Израиля, а также по ее позиции в еврейском сообществе. Поэтому, по словам Нетаньяху, Обама решил положить эту резолюцию в долгий ящик.