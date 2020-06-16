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Украина направила генсеку ООН жалобу на «насильственную паспортизацию» крымчан 

ТАСС 27 минут назад
Украину возмутила «насильственная паспортизация» крымчан
Фото: ТАСС
Украина направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо с жалобой на выдачу жителям Крыма российских паспортов. Об этом во вторник сообщило украинское агентство "Укринформ".
По данным агентства, в письме постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обвиняет РФ в "насильственной выдаче российских паспортов" жителям Крыма. В связи с этим Украина просит генсека ООН отреагировать соответствующим образом на "нарушение норм международного права".
В марте 2014 года после государственного переворота на Украине Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли декларации о независимости республики. 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум, по результатам которого 96,77% избирателей республики и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, которые затем одобрили Госдума и Совфед. Украина отказалась признать результаты волеизъявления крымчан.
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В мире , Украина , Сергей Кислица , Антониу Гутерриш , Владимир Путин , ООН , Госдума , Совет Федерации , Укринформ , Республика Крым
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