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Число умерших из-за коронавируса в США превысило потери страны в Первой мировой войне 

ТАСС 49 минут назад
Коронавирус в США оказался страшнее Первой мировой
Фото: Reuters
Число умерших от вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило во вторник потери американцев во время Первой мировой войны. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.
В США зафиксировано более 2,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 116 526 человек. Потери США в Первой мировой войне, по официальным данным, составляют 116 516 человек.
Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С ее начала в мире заразились коронавирусом около 8 млн человек, более 430 тыс. умерли.
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В мире , ВОЗ , США
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