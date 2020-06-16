Коронавирус в США оказался страшнее Первой мировой

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Число умерших от вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило во вторник потери американцев во время Первой мировой войны. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

В США зафиксировано более 2,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 116 526 человек. Потери США в Первой мировой войне, по официальным данным, составляют 116 516 человек.