Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Знаменитый рыжий кот Боб скончался в возрасте 14 лет 

News.ru и ещё 5 35 минут назад
15 июня в Великобритании скончался знаменитый рыжий кот, прославивший себя и своего владельца благодаря книге «Уличный кот по кличке Боб» и одноименному фильму. Животному было около 14 лет.
Об этом сообщается на посвящённой коту странице в Facebook. Хозяин Боба Джеймс Боуэн был уличным музыкантом и страдал от наркотической зависимости, пока не обзавёлся питомцем. Боуэн стал выступать на улицах вместе с Бобом и таким образом прославился сначала в стране, а потом и во всём мире.
В 2012 году британское издательство Hodder & Stoughton выпустило книгу про музыканта и его рыжего друга. Затем вышли ещё два литературных произведения — «Мир глазами кота Боба» и «Подарок от кота Боба». Книги перевели на более чем 40 языков, их тираж превысил 8 млн экземпляров. В 2016 году вышел фильм «Кот по имени Боб», где знаменитый представитель семейства кошачьих сыграл сам себя, а роль хозяина исполнил Люк Трэдуэй. Сам Джеймс Боуэн также получил камео в фильме. В 2017 году на экраны вышел сиквел, где главную роль также исполнил Боб.
Боб спас мне жизнь. Вот и всё. Он дарил мне нечто большее, чем дружбу. С ним я нашёл направление и цель в жизни, которых ранее не имел… Другого такого кота никогда не будет, — написал скорбящий хозяин.
News.ru: последние новости
Беспорядки начались на протестной акции медиков в Париже Беспорядки начались на протестной акции медиков в Париже Кличко не смог произнести двух слов и высмеял себя за это Кличко не смог произнести двух слов и высмеял себя за это Китайские власти начали болеть за Трампа Китайские власти начали болеть за Трампа
Комментарии 3
В мире , Видео , Джеймс Боуэн , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Помпео взбесило решение России
Помпео взбесило решение России
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
«Боевики заперли нас, а свои же нас расстреливали»
«Боевики заперли нас, а свои же нас расстреливали»
Крым решил проблему с водой
Крым решил проблему с водой
Видео
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
00:24
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
Опубликовано видео пожара на Камчатке
02:06
Опубликовано видео пожара на Камчатке
Работающие в пустом парке тренажеры попали на видео
00:48
Работающие в пустом парке тренажеры попали на видео
Пьяная пассажирка разбила окно самолета и попала на видео
00:23
Пьяная пассажирка разбила окно самолета и попала на видео
Спасение тонувшего в Черном море туриста попало на видео
00:58
Спасение тонувшего в Черном море туриста попало на видео
Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео
00:37
Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео
В мире Происшествия
Собянин рассказал о новых отменах ограничений
01:35
Собянин рассказал о новых отменах ограничений
Новости Москвы
Жертва умершей Алены Верди сделала заявление
01:32
Жертва умершей Алены Верди сделала заявление
Происшествия
«Он пьет с детства»: коллеги о Ефремове
01:21
«Он пьет с детства»: коллеги о Ефремове
Общество
«Миша отделается очень легко»
00:39
«Миша отделается очень легко»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение