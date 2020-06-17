«По закону Цезаря»: США накажут семью Асада

Госсекретарь Майкл Помпео заявил, то США вводят новые санкции против Сирии по «закону Цезаря», сообщает Reuters.

Под эти санкции попадут в том числе президент Сирии Башар Асад и его супруга. Помпео уточнил, что введенные ограничения не касаются предоставления гуманитарной помощи, передает ТАСС.

«Закон Цезаря» был включен в военный бюджет США на 2020 финансовый год (начался 1 октября 2019 года). Он дает Вашингтону право вводить санкции в отношении организаций и лиц, которые оказывают прямую и косвенную поддержку правительству Сирии и действующим на территории страны вооруженным формированиям, которых, по мнению США, поддерживают власти Сирии, России и Ирана. Также по закону предусмотрено введение санкций за деятельность в нефтегазовом секторе экономики Сирии, сферах военной авиации, проектирования и строительства и против Центробанка страны.

Название «закона Цезаря» происходит от псевдонима сирийского военнослужащего, который в 2013 году бежал из Сирии и якобы передал правозащитникам фотоматериалы о насилии против заключенных в сирийских тюрьмах.