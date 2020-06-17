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США объявили о вводе против Сирии санкций «по закону Цезаря» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
«По закону Цезаря»: США накажут семью Асада
Фото: Reuters
Госсекретарь Майкл Помпео заявил, то США вводят новые санкции против Сирии по «закону Цезаря», сообщает Reuters.
Под эти санкции попадут в том числе президент Сирии Башар Асад и его супруга. Помпео уточнил, что введенные ограничения не касаются предоставления гуманитарной помощи, передает ТАСС.
«Закон Цезаря» был включен в военный бюджет США на 2020 финансовый год (начался 1 октября 2019 года). Он дает Вашингтону право вводить санкции в отношении организаций и лиц, которые оказывают прямую и косвенную поддержку правительству Сирии и действующим на территории страны вооруженным формированиям, которых, по мнению США, поддерживают власти Сирии, России и Ирана. Также по закону предусмотрено введение санкций за деятельность в нефтегазовом секторе экономики Сирии, сферах военной авиации, проектирования и строительства и против Центробанка страны.
Название «закона Цезаря» происходит от псевдонима сирийского военнослужащего, который в 2013 году бежал из Сирии и якобы передал правозащитникам фотоматериалы о насилии против заключенных в сирийских тюрьмах.
В МИД Сирии ранее заявили, что политикой санкционного давления на Дамаск США откровенно попирают права человека и международную законность.
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В мире , Санкции , Война в Сирии , Санкции США , Башар Асад , МИД , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС , Reuters , Сирия , США
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