В Казахстане от COVID-19 скончались 100 человек

Число смертей в результате заражения коронавирусом на территории Казахстана за сутки выросло на 3, всего погибли ровно 100 пациентов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные комиссии по нераспространению COVID-19 в стране.
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"Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 100 случаев с летальным исходом Зарегистрированы три случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции", - сообщили в ведомстве.
Всего в республике медики зафиксировали более 15,8 тыс. случаев заражения инфекцией. Почти 10 тыс. пациентов излечились от заболевания.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.